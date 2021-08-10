Карпин в Санкт-Петербурге встретился с Дзюбой (фото)

Напомним, между Валерием Карпиным и футболистом был конфликт - 52-летний специалист в свое время работал с Дзюбой в "Спартаке".
Фото: Eurostavka
В понедельник, 2 августа, Валерий Карпин покинул пост главного тренера футбольного клуба "Ростова". Эту команду российский специалист возглавлял с 2017 года. В конце июля Карпин подписал контракт с Российским футбольным союзом и вступил в должность наставника сборной России. Соглашение рассчитано до декабря текущего года. Изначально планировалось, что Валерий Карпин будет совмещать работу в сборной и клубе.
Источник: Eurostavka
Карпин прибыл в Санкт-Петербург на встречу с игроками сборной России