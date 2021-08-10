Источник сообщает, что специалист уже прибыл в Санкт-Петербург.
Ранее СМИ публиковали информацию о встрече нового наставника национальной команды с игроками московского "Спартака" после проигранного красно-белыми матча третьего тура Российской премьер-лиги против "Нижнего Новгорода".
Напомним, Карпин был назначен главным тренером сборной России в конце июля. Ранее эту должность занимал Станислав Черчесов, однако после неудовлетворительного для национальной команды выступления на Евро-2020 он покинул свой пост.
Изначально Карпин планировал совмещать работу в сборной и "Ростове", но после завершения второго тура чемпионата России специалист принял решение об уходе из клуба. Экс-наставник желто-синих аргументировал позицию большой ответственностью за результаты возглавляемых им команд.
Источник: "СЭ".
Источник: Карпин встретился с игроками прежнего состава сборной России после матча "Спартак" - "Нижний Новгород"
Карпин прибыл в Санкт-Петербург на встречу с игроками сборной России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин запланировал на сегодня встречу с футболистами "Зенита", представляющими национальную команду.
Фото: ФК "Ростов"
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