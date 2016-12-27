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"Кубань" попала в настольную игру "Монополия Краснодар"

В Краснодаре появилась совершенно новая настольная игра, посвящённая столице Кубани.

"Монополия Краснодар" - это адаптированный вариант всемирно известной игры "Монополия". В "краснодарской" версии каждый игрок получит возможность собрать коллекцию карточек из самых значимых мест города – от развлекательных до спортивных заведений, от сельского хозяйства до искусства. Единственным спортивным клубом, представленным в данной версии игры, стал футбольный клуб "Кубань", информирует официальный сайт краснодарцев.
Теги: Кубань
Сегодня, 17:39
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