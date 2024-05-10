"Единства у ЦСКА нет. Командной игры тоже нет. Но им почему-то никто слова не говорит: ни тренер, ни даже комментатор. Надо напрямую говорить: что вы делаете? Но критику же никто не любит. Раньше тренеры вообще били игроков, и ничего! У нас был тренер Соловьёв, он бил у нас одного лентяя страшного. Бесков тоже наказывал. А сейчас же футболисты все богатенькие, кто им слово скажет, приходится их ставить. Сейчас ситуация, конечно, гораздо сложнее, чем при Советской власти", - заявил Пономарев.
Московский ЦСКА занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России за три тура до конца сезона. В активе "армейцев" 39 очков в 27-ми матчах. В матче 27-го тура против казанского "Рубина" подопечные Владимира Федотова упустили минимальное преимущество в компенсированное ко второму тайму время. Игра закончилась результативной ничьей (2:2).
11-го мая ЦСКА сыграет в рамках 28-го тура РПЛ против лидирующего в чемпионской гонке "Зенита". Матч пройдет в Санкт-Петербурге. Также команды встретятся друг с другом 15-го мая в рамках ответного финального матча Пути РПЛ Кубка России. В первом матче была зафиксирована результативная ничья (1:1).
Источник: "LegalBet"
Пономарев: единства у ЦСКА нет. Раньше тренеры вообще били игроков, и ничего! А сейчас футболисты богатенькие
Экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев предположил, за счет чего можно было бы исправить турнирной положение ЦСКА в текущем сезоне.
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