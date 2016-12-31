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Дмитрий Комбаров: желаю, чтобы любимая команда стала, наконец, чемпионом

Футболисты и главный тренер "Спартака" Массимо Каррера записали новогоднее видеообращение к болельщикам команды.

"Желаю болельщикам побольше побед любимой команды, мы со своей стороны постараемся дарить вам только положительные эмоции", – сказал Артем Ребров.

"Огромное спасибо за этот сезон. На следующий год мы ждем еще больше вас на трибунах нашего стадиона. Красно-белые болельщики – самые лучшие в стране. Желаю вам и вашим семьям здоровья, улыбок. Улыбайтесь как я", – добавил капитан "Спартака" Денис Глушаков

"Желаю, чтобы в следующем году все ваши желания и мечты сбылись, и пусть ваша любимая команда станет, наконец, чемпионом", – пожелал Дмитрий Комбаров.
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"Помните: мы все одной крови, – заявил защитник Илья Кутепов. "Верьте в нашу команду", – добавил Андрей Ещенко.
Теги: Комбаров Спартак Ребров Глушаков Ещенко Кутепов
Сегодня, 18:42
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№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 18:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
Дай бог что бы так и было по окончании сезона. а пока всех-всех болельщиков и их близких с Новым годом,годом задиристого петуха.
Регистрация: 20.03.2014
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