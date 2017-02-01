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Иван Олейников вновь вызван в первую команду ЦСКА
Сегодня днём в расположение первой команды вернулся полузащитник Иван Олейников, вновь вызванный из армейской молодёжки.
"Шестого и седьмого февраля нам играть два товарищеских матча подряд. Вследствие того, что несколько футболистов продолжают восстановление, в данный момент нам не хватает игроков. Поэтому мы призвали Олейникова, который уже работал с командой на первом сборе", - сказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.
"Шестого и седьмого февраля нам играть два товарищеских матча подряд. Вследствие того, что несколько футболистов продолжают восстановление, в данный момент нам не хватает игроков. Поэтому мы призвали Олейникова, который уже работал с командой на первом сборе", - сказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.
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