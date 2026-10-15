Сулейманов - о разгромном поражении от ЦСКА: игроки "Ростова" должны быть мужественнее

- Что произошло в первые десять минут, я объяснить не могу. Тренер разберёт наши ошибки и укажет на них. Мы не должны так играть.
Ребята должны понимать, что это уже взрослый уровень, нужно перестраиваться и быть более мужественными, - приводит слова Сулейманова Metaratings.
Вчера, 14 октября, ЦСКА на домашнем стадионе одержал победу над "Ростовом" в матче четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 4:0 - "армейцы" забили три мяча в первом тайме, на это им потребовалось меньше 15 минут.
Напомним, что Дмитрий Кириченко возглавляет ростовчан с сентября текущего года, он сменил на посту главного тренера Джонатана Альбу. До четвертого тура южане не пропустили ни одного мяча в текущем розыгрыше Кубка России. В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги желто-синие занимают 12 место с 11 баллами в своем активе, "армейцы" располагаются на второй строчке с 22 набранными очками.