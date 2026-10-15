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Снейдер оценил российских футболистов, выступающих в Европе

Экс-игрок сборной Нидерландов Уэсли Снейдер высказался о российских футболистах, выступающих в Европе.
Фото: Goal
По словам Снейдера, Головин - хороший футболист, но и вообще у России хорошее поколение футболистов.

- Я знаю Александра Головина из "Монако", он такой же хороший футболист, как Матвей Сафонов и Алексей Батраков.
Вообще за последние годы мы видим в Европе много российских футболистов, очень хорошее поколение, это здорово, - приводит слова Снейдера ТАСС.

На данный момент в европейских чемпионатах выступают шесть россиян - Матвей Сафонов ("ПСЖ"), Никита Хайкин ("Буде-Глимт"), Даниил Худяков ("Штурм"), Арсен Захарян ("Реал Сосьедад"), Алексей Батраков ("Галатасарай") и Александр Головин ("Монако"). Также за сборную России продолжает выступать Алексей Миранчук, который на данный момент является игроком американского клуба "Атланта Юнайтед".

Уэсли Снейдер является победителем Лиги чемпионов УЕФА, а также серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира. Голландец выступал за мадридский "Реал", миланский "Интер", "Аякс" и ряд других европейских клубов.

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