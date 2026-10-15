Красноярский "Енисей" официально объявил о назначении Александра Тарханова на пост главного тренера команды. Информация об этом появилась в телеграм-канале клуба.
Для опытного специалиста работа в Красноярске не станет новым вызовом с точки зрения знакомства с клубом. Тарханов уже руководил основной командой "Енисея" в 2020 году, а теперь возвращается спустя шесть лет.
За свою продолжительную тренерскую карьеру Тарханов успел поработать с целым рядом российских команд. В разные годы специалист возглавлял ЦСКА, "Спартак", "Торпедо", "Крылья Советов", "Урал" и "Кубань". Кроме того, он имеет опыт работы за рубежом — в болгарской "Славии" и армянском "Пюнике".
Новому наставнику предстоит исправлять непростое турнирное положение красноярцев. После 13 встреч "Енисей" набрал 14 очков и располагается на 13-й строчке в Первой лиге. От лидирующего "Нижнего Новгорода", в активе которого 34 балла, команда отстает на 20 очков.
Источник: пресс-служба ФК "Енисей"
Тарханов вернулся в "Енисей" спустя шесть лет
Заслуженный тренер России Александр Тарханов назначен главным тренером красноярского "Енисея"
Фото: Дмитрий Шабалин