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Тарханов вернулся в "Енисей" спустя шесть лет

Заслуженный тренер России Александр Тарханов назначен главным тренером красноярского "Енисея"
Фото: Дмитрий Шабалин
Красноярский "Енисей" официально объявил о назначении Александра Тарханова на пост главного тренера команды. Информация об этом появилась в телеграм-канале клуба.

Для опытного специалиста работа в Красноярске не станет новым вызовом с точки зрения знакомства с клубом. Тарханов уже руководил основной командой "Енисея" в 2020 году, а теперь возвращается спустя шесть лет.

За свою продолжительную тренерскую карьеру Тарханов успел поработать с целым рядом российских команд. В разные годы специалист возглавлял ЦСКА, "Спартак", "Торпедо", "Крылья Советов", "Урал" и "Кубань". Кроме того, он имеет опыт работы за рубежом — в болгарской "Славии" и армянском "Пюнике".

Новому наставнику предстоит исправлять непростое турнирное положение красноярцев. После 13 встреч "Енисей" набрал 14 очков и располагается на 13-й строчке в Первой лиге. От лидирующего "Нижнего Новгорода", в активе которого 34 балла, команда отстает на 20 очков.

Источник: пресс-служба ФК "Енисей"

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