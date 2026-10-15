Ривалдо назвал Аршавина великим футболистом

"Если человека номинируют на "Золотой мяч", это значит, что у него были все шансы стать лидером "Барселоны". Аршавин был великим игроком", — заявил Ривалдо.
Напомним, в 2008 году Аршавин занял шестое место в голосовании за "Золотой мяч". Тот сезон стал одним из наиболее успешных в карьере россиянина. Вместе с "Зенитом" он завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА, а в составе национальной команды дошел до полуфинала чемпионата
Европы, став бронзовым призером турнира.
В начале 2009 года Аршавин перешел из "Зенита" в лондонский "Арсенал", где провел несколько сезонов. Одним из наиболее запоминающихся выступлений россиянина стал матч против "Ливерпуля" на "Энфилде", в котором он оформил покер.
Несмотря на интерес со стороны "Барселоны", Аршавин так и не сыграл за каталонский клуб.
Источник: "Чемпионат"