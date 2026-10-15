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Ривалдо назвал Аршавина великим футболистом

Обладатель "Золотого мяча" 1999 года Ривалдо заявил, что бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин обладал всеми необходимыми качествами, чтобы стать одним из лидеров "Барселоны".
Фото: Stuart MacFarlane / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Легендарный бразильский футболист поделился мнением о карьере Аршавина и оценил перспективы россиянина в каталонском клубе. Ривалдо уверен, что уровень игры экс-футболиста "Зенита" и лондонского "Арсенала" позволял ему претендовать на ведущую роль в составе испанского гранда.

"Если человека номинируют на "Золотой мяч", это значит, что у него были все шансы стать лидером "Барселоны". Аршавин был великим игроком", — заявил Ривалдо.

Напомним, в 2008 году Аршавин занял шестое место в голосовании за "Золотой мяч". Тот сезон стал одним из наиболее успешных в карьере россиянина. Вместе с "Зенитом" он завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА, а в составе национальной команды дошел до полуфинала чемпионата
Европы, став бронзовым призером турнира.

В начале 2009 года Аршавин перешел из "Зенита" в лондонский "Арсенал", где провел несколько сезонов. Одним из наиболее запоминающихся выступлений россиянина стал матч против "Ливерпуля" на "Энфилде", в котором он оформил покер.

Несмотря на интерес со стороны "Барселоны", Аршавин так и не сыграл за каталонский клуб.

Источник: "Чемпионат"

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