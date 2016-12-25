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Зинедин Зидан предоставит отдых Криштиану Роналду

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду с большой вероятностью не сыграет 1/8 финала Кубка Испании с "Севильей", передает Marca.

Сообщается, что главный тренер мадридцев Зинедин Зидан предоставит португальскому форварду дополнительное время на отдых, который необходим для полного восстановления от мышечных травм.

Напомним, первый матч 1/8 финала Кубка Испании состоится 4 января.
Теги: Реал Роналду
Сегодня, 11:07
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