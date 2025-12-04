Матчи Скрыть

Кисляк стал победителем премии "Первая пятерка" - 2025

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк стал обладателем награды "Первая пятёрка" – 2025.
Фото: "Чемпионат"
Об этом сообщает пресс-служба Детской футбольной лиги.

- 86 экспертов из 100 назвали Матвея лучшим молодым игроком РПЛ. Второе место в рейтинге занял Кирилл Глебов, а Матвей Лукин стал пятым. Матвей Кисляк – девятый армеец в истории, победивший в премии? - сообщает пресс-служба ЦСКА.

"Первая пятёрка" — национальная премия в российском футболе, вручается лучшему молодому футболисту по итогам года.

В текущем сезоне Матвей Кисляк принял участие в 25 матчах за ЦСКА во всех турнирах , в которых он отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

