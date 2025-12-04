Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Манчестер Юнайтед
23:00
Вест ХэмНе начат

Кубок Италии

Новости
Болонья
20:00
ПармаНе начат
Лацио
23:00
МиланНе начат

"Локомотив" заявил, что не станет чемпионом РПЛ в текущем сезоне

Член совета директоров "Локомотива" Валерий Филатов оценил шансы команды стать чемпионом России в текущем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"
- Перспективы нет. И тут дело не в тренере. Проблемы у нас, как у руководства, что мы не можем усилиться. К тренеру никаких претензий, - сказал Филатов "Матч ТВ".

Напомним, последний раз московский "Локомотив" становился чемпионом Российской Премьер-Лиги в сезоне-2017/2018 под руководством Юрия Семина.

На данный момент подопечные Михаила Галактионова идут на четвертом месте в РПЛ с 34 очками. В следующем туре "железнодорожники" сыграют на выезде с "Сочи".

