Батраков рассказал о предложении из Саудовской Аравии

Хавбек "Локомотива" Алексей Батраков прокомментировал информацию об интересе саудовского клуба.
Фото: РПЛ
"Предложение было, но не такое, о каком все читали первый раз. 120 миллионов - космические деньги. Было, но гораздо меньше. На тот момент не рассматривал это предложение", - цитирует Батракова "СЭ".

Напомним, ранее агент атакующего полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова Вадим Шпинев заявил, что футболист получил предложение из Саудовской Аравии и отказался от заработной платы 120 миллионов в год.

В этом текущем сезоне 20-летний Батраков провел за красно-зеленых 22 матча и записал на свой счет 14+5 по системе гол плюс пас.

