ЦСКА заинтересован в покупке Сауся зимой - Metaratings

Об этом сообщает Metaratings.
По данным источника, ЦСКА планирует приобрести 22-летнего хавбека калининградцев в ближайшее трансферное окно.
Владислав Саусь выступает за калининградскую "Балтику" с 2024 года, приняв участие в 50 матчах, забив 1 гол и отдав 5 голевых передач. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Сауся составляет 1,2 миллиона евро.
Фото: ФК "Балтика"