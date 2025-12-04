Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Манчестер Юнайтед
23:00
Вест ХэмНе начат

Кубок Италии

Новости
Болонья
20:00
ПармаНе начат
Лацио
23:00
МиланНе начат

ЦСКА заинтересован в покупке Сауся зимой - Metaratings

ЦСКА намерен приобрести футболиста "Балтики" Владислава Сауся в зимнюю паузу.
Фото: ФК "Балтика"
Об этом сообщает Metaratings.

По данным источника, ЦСКА планирует приобрести 22-летнего хавбека калининградцев в ближайшее трансферное окно.

Владислав Саусь выступает за калининградскую "Балтику" с 2024 года, приняв участие в 50 матчах, забив 1 гол и отдав 5 голевых передач. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Сауся составляет 1,2 миллиона евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится