"Спартак" устроит шоу в честь Симоняна перед матчем с "Динамо"

"Спартак" проведет шоу, посвященное легендарному футболисту красно-белых Никите Симоняну, перед началом домашнего дерби с "Динамо".
Фото: ФК "Спартак"
"На поле при помощи световых проекций будут выведены моменты его карьеры, а огромный ромб в центре поля будут обрамлять 170 человек — каждый станет символом забитого мяча за "Спартак" и сборную", – говорится в сообщении пресс-служба "Спартака".

"Спартак" на своем поле примет "Динамо" в матче 18-го тура чемпионата России. Встреча состоится в субботу, 6 декабря. Начало – в 16:30 по московскому времени. В первом круге РПЛ команды сыграли вничью со счетом 2:2.

Никита Симонян ушел из жизни 23 ноября 2025 года в возрасте 99-ти лет. Он является лучшим бомбардиром в истории "Спартака", забив 160 голов. Вместе с красно-белыми Симонян четыре раза выигрывал чемпионат СССР в качестве игрока и дважды – в статусе главного тренера. В 1956 году в составе сборной СССР Симонян стал золотым призером летних Олимпийских игр.

