Луис Адриано может достаться "Спартаку" практически бесплатно

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:26
Голкипер "Сандерленда" получил травму колена
Голкипер "Сандерленда" получил травму колена
Вчера 23:15
Костас Манолас привлек внимание "Интера"
Костас Манолас привлек внимание "Интера"
Вчера 23:12
Киран Гиббс может продолжить выступление за "Кристал Пэлас" (1)
Киран Гиббс может продолжить выступление за "Кристал Пэлас" (1)
Вчера 22:43
Патрис Эвра хочет покинуть "Ювентус" в январе
Патрис Эвра хочет покинуть "Ювентус" в январе
Вчера 22:06
В символическую сборную чемпионата Франции 2016 года по версии L’Equipe вошли 5 игроков "ПСЖ"
В символическую сборную чемпионата Франции 2016 года по версии L’Equipe вошли 5 игроков "ПСЖ"
Вчера 21:10
Фёдор Кудряшов: Карпин действительно хороший тренер (1)
Фёдор Кудряшов: Карпин действительно хороший тренер (1)
Вчера 20:47
Михаил Галактионов: при формировании состава на сбор мы столкнулись с кадровыми проблемами
Михаил Галактионов: при формировании состава на сбор мы столкнулись с кадровыми проблемами
Вчера 20:30
Форвард Юрий Коломоец покинул "Ворсклу"
Форвард Юрий Коломоец покинул "Ворсклу"
Вчера 19:18
Мануэль Баум возглавил "Аугсбург"
Мануэль Баум возглавил "Аугсбург"
Вчера 19:08
Алексей Навальный: сроки сдачи "Крестовского" горят, но закинуть в эту черную дыру еще миллиард рублей преступно (32)
Алексей Навальный: сроки сдачи "Крестовского" горят, но закинуть в эту черную дыру еще миллиард рублей преступно (32)
Вчера 18:04
Игорь Шалимов: возвращаем из аренды Комличенко
Игорь Шалимов: возвращаем из аренды Комличенко
Вчера 17:07
Анатолий Тимощук может войти в тренерский штаб "Уфы" (5)
Анатолий Тимощук может войти в тренерский штаб "Уфы" (5)
Вчера 17:04
Игорь Шалимов: если Смолов и уйдет, то за границу (4)
Игорь Шалимов: если Смолов и уйдет, то за границу (4)
Вчера 16:49
Артур Енджейчик перейдет в "Легию"
Артур Енджейчик перейдет в "Легию"
Вчера 16:09
"Фенербахче" хочет продлить контракт с Адвокатом
"Фенербахче" хочет продлить контракт с Адвокатом
Вчера 16:04
Майкон поздравил с наступающим Новым годом
Майкон поздравил с наступающим Новым годом
Вчера 15:59
Самюэль Это’О: мистер Инфантино, увеличьте число команд на ЧМ ради нас, бедняков Африки (5)
Самюэль Это’О: мистер Инфантино, увеличьте число команд на ЧМ ради нас, бедняков Африки (5)
Луис Адриано может достаться "Спартаку" практически бесплатно
Известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио прокомментировал ситуацию вокруг перехода нападающего "Милана" Луис Адриано в "Спартак".
"Встреча между Галлиани и агентом Адриано завершилась. Судя по всему, стороны близки к соглашению в переговорах о переходе бразильского форварда в российский клуб.
Сумма трансфера близка к нулю, так как, продав Адриано, "Милан" прежде всего выиграет, избавившись от игрока с 3,5-летним контрактом с зарплатой в € 6 млн в год.
Всем участникам возможного трансфера был дан зелёный свет. Ожидается, что сделка будет завершена в течении нескольких дней", - написал Ди Марцио на своём сайте.
Чемпионат
"Встреча между Галлиани и агентом Адриано завершилась. Судя по всему, стороны близки к соглашению в переговорах о переходе бразильского форварда в российский клуб.
Сумма трансфера близка к нулю, так как, продав Адриано, "Милан" прежде всего выиграет, избавившись от игрока с 3,5-летним контрактом с зарплатой в € 6 млн в год.
Всем участникам возможного трансфера был дан зелёный свет. Ожидается, что сделка будет завершена в течении нескольких дней", - написал Ди Марцио на своём сайте.
Чемпионат
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.