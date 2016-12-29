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Луис Адриано может достаться "Спартаку" практически бесплатно

Известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио прокомментировал ситуацию вокруг перехода нападающего "Милана" Луис Адриано в "Спартак".

"Встреча между Галлиани и агентом Адриано завершилась. Судя по всему, стороны близки к соглашению в переговорах о переходе бразильского форварда в российский клуб.

Сумма трансфера близка к нулю, так как, продав Адриано, "Милан" прежде всего выиграет, избавившись от игрока с 3,5-летним контрактом с зарплатой в € 6 млн в год.

Всем участникам возможного трансфера был дан зелёный свет. Ожидается, что сделка будет завершена в течении нескольких дней", - написал Ди Марцио на своём сайте.

Чемпионат
Теги: Адриано Спартак
Сегодня, 01:17
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№4 Написал: rooiwit (Сегодня, 01:30) #
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Болеет за:
«Спартак»
Пивовед,
Да думаю пару тысяч та заплатим))ну вот смотри,3 ляма селихов,2 джикия,пускай 1 лям Адриано,остается еще 19,мы еще только начинаем,последние чемпионаты когда мы проваливали весну были из-за плохой зимней селекции,помню Карпин просил купить ему игроков,в итоге взяли непонятного Эберта,в том году взяли только Мельгарехо,а тут еще окно не открылось уже 3 троих взяли.
Регистрация: 22.12.2016
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 01:29) #
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Болеет за:
«Зенит»
Ну вот, только на соседней ветке порадовался за спартак, что он, как приличный клуб, начал покупать футболистов, растёт, а он, выясняется, опять за старое, берёт свободных агентов. И это даже не полуторолямный аля-Эберт, а трёхлямный Эберт!! no_mouth
Говорят, на халяву уксус сладкий, только уж больно дорогая халява то получается для спартака.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 01:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
Нахаляву и Адриано - Месси.

Только вот интересно- есть ли какая- нибудь статистика по таким- бесплатным игрокам, от которых клубы готовы избавиться " за грош" ?
Как они - эти футболисты-дальше играют в своих новых клубах, перейдя туда бесплатно?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: rooiwit (Сегодня, 01:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
Зарплата у него 6 это до налогов,после вычете будет 3,в Спартаке больше 3 никто не получает и платить 4.5 ляма 29 летнему игроку никто не будет,тем более жадный Федун
Регистрация: 22.12.2016
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