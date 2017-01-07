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Валерий Рейнгольд: мне не жалко "Томь", сибирских и уральских команд у нас быть не должно
Ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал ситуацию в "Томи", которая испытывает финансовые проблемы и планирует доигрывать сезон "дублем".
"Проще было бы сняться с чемпионата сразу и не морочить никому голову. Для того, чтобы находиться в РФПЛ нужно иметь хорошую финансовую базу. Если ее нет, забудьте про профессиональный футбол. Играйте на первенство области. Мне не жалко "Томь". Мне жалко болельщиков.
У меня жесткое мнение по этому вопросу. Сибирских и уральских футбольных команд у нас быть не должно. Отдачи никакой. Народ на матчи не ходит. Если их команда не играет со "Спартаком" - стадион пуст. Осенью играть нельзя. И еще местные школы за все эти годы никаких новых имен не дали.
Зачем там футбол? Было бы лучше, если бы эти области ориентировались на зимние виды спорта. Дешевле и проще. Хоккей, лыжи, биатлон, хоккей с мячом, который в Иркутске, Хабаровске и Кирове полные стадионы собирает. Вот это правильно, а футбол – не сибирско-уральская игра", – цитирует Рейнгольда "Советский спорт".
"Проще было бы сняться с чемпионата сразу и не морочить никому голову. Для того, чтобы находиться в РФПЛ нужно иметь хорошую финансовую базу. Если ее нет, забудьте про профессиональный футбол. Играйте на первенство области. Мне не жалко "Томь". Мне жалко болельщиков.
У меня жесткое мнение по этому вопросу. Сибирских и уральских футбольных команд у нас быть не должно. Отдачи никакой. Народ на матчи не ходит. Если их команда не играет со "Спартаком" - стадион пуст. Осенью играть нельзя. И еще местные школы за все эти годы никаких новых имен не дали.
Зачем там футбол? Было бы лучше, если бы эти области ориентировались на зимние виды спорта. Дешевле и проще. Хоккей, лыжи, биатлон, хоккей с мячом, который в Иркутске, Хабаровске и Кирове полные стадионы собирает. Вот это правильно, а футбол – не сибирско-уральская игра", – цитирует Рейнгольда "Советский спорт".
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