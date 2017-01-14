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"Зенит" вошел в топ-10 самых прибыльных клубов Европы

«Зенит» входит в первую десятку европейских клубов как по операционной, так и по чистой прибыли в финансовом 2015 году, сообщается в ежегодном финансовом отчете УЕФА.

Операционная прибыль питерской команды - € 57 млн (рост - 29% по сравнению с предыдущим периодом), а чистая - € 26 млн (рост - 13%).

10 европейских клубов-лидеров по операционной прибыли:

1. «Манчестер Юнайтед» – € 143 млн
2. «ПСЖ» – € 120 млн
3. «Реал» – € 90 млн
4. «Ливерпуль» – € 86 млн
5. «Арсенал» – € 80 млн
6. «Манчестер Сити» — € 64 млн
7. «Ювентус» — € 59 млн
8. «Барселона» — € 58 млн
9. «Зенит» — € 57 млн
10. «Бернли» — € 54 млн

10 европейских клубов — лидеров по чистой прибыли:

1. «Ливерпуль» — € 75 млн
2. «Ньюкасл Юнайтед» — € 43 млн
3. «Реал» — € 42 млн
4. «Лестер Сити» — € 40 млн
5. «Бернли» — € 40 млн
6. «Днепр» — € 33 млн
7. «Реал Сосьедад» — € 30 млн
8. «Динамо» (Киев) — € 30 млн
9. «Зенит» — € 26 млн
10. «Мальме» — € 25 млн

Газета.ru
Теги: Зенит
Сегодня, 08:24
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11
(4)
№11 Написал: черно голубая зина (Сегодня, 10:27) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Amirovich
куле свинота та в жопе =)

темка... больно наверное...?
Регистрация: 14.01.2017
№10 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 10:23) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Amirovich
свинота негодует

извращенец ))
Кота перекрасил,
он всю сосзнательную жизнь болеет за Спартак,
а не за голубой пул sunglasses


--------------------
Black Fox -
Я думаю Дзюба в Баварии забивал бы не меньше Левандовски.
Регистрация: 26.10.2016
№9 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 10:15) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
почему-то я не удивлен..
Регистрация: 16.03.2010
№8 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 10:14) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Если у Реала (и прочих) такая небольшая прибыль, откуда же он покупает дорогих игроков по феер-плей? странная ложь...
Регистрация: 24.09.2013
№7 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 09:59) #
  • +3
  •  (3)

Цитата: Sergey Nasirov_2
Ерунда э о все! Откуда у них чистая прибыль?

Кто как в Европах работал, тот столько Евро и заработал. Зенит в минувшем году играл в ЛЧ (неудачно, зато в плей-офф), отметелил всех в ЛЕ. Сменил выбывшего из сборной Бразильяндии Халка на игрока этой самой страны с дикими обезьянами.
Регистрация: 12.11.2007
№6 Написал: Amirovich (Сегодня, 09:45) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
свинота негодует =) куле свинота та в жопе =)
Регистрация: 28.02.2015
№5 Написал: Hazar1950 (Сегодня, 09:36) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Анжи»
Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика.
Регистрация: 1.05.2011
№4 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 09:25) #
  • -1
  •  (7)

Ерунда э о все! Откуда у них чистая прибыль? С чего вдруг?
Регистрация: 27.07.2016
№3 Написал: bk-sarmat ростов (Сегодня, 08:43) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Реал»
Цитата: Миха Ковалёв
интересно смотреть что по чистой прибыли 2 место у ньюкасла который вылетел в чампионшип

так,там ещё днепр,динамо киев,ребятам тупо не заплатили денег,отсюда и прибыль smirk
Регистрация: 19.10.2010
№2 Написал: victor671 Краснодар (Сегодня, 08:43) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Кубань»
Цитата: Миха Ковалёв
интересно смотреть что по чистой прибыли 2 место у ньюкасла который вылетел в чампионшип


И Днепр, который на грани банкротства
Регистрация: 7.08.2011
№1 Написал: Миха Ковалёв (Сегодня, 08:35) #
  • +6
  •  (8)

интересно смотреть что по чистой прибыли 2 место у ньюкасла который вылетел в чампионшип
Регистрация: 2.12.2015
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