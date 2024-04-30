Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Родина
15:00
ТюменьНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Бавария
22:00
Реал МадридНе начат

Форвард Серхио Кордова может покинуть "Сочи" в летнее трансферное окно

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент Николас Пуппо, представляющий интересы форварда Серхио Кордовы, усомнился в том, что его клиент останется в "Сочи".
Фото: официальный сайт "Сочи"
"Пока рано о чём-то говорить, но всё-таки, скорее всего, Серхио не останется в "Сочи" на следующий сезон", заявил Пуппо.

Серхио Кордова присоединился к "Сочи" в феврале 2024-го года. 26-летний форвард выступает в составе "горожан" на правах аренды из турецкого "Аланьяспора". В весенней части сезона Кордова принял участие в восьми матчах "Сочи" в чемпионате и Кубке России, в которых отметился одной результативной передачей.

Источник: "Евро-футбол"

Сочи Серхио Кордова Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится