"Пока рано о чём-то говорить, но всё-таки, скорее всего, Серхио не останется в "Сочи" на следующий сезон", заявил Пуппо.
Серхио Кордова присоединился к "Сочи" в феврале 2024-го года. 26-летний форвард выступает в составе "горожан" на правах аренды из турецкого "Аланьяспора". В весенней части сезона Кордова принял участие в восьми матчах "Сочи" в чемпионате и Кубке России, в которых отметился одной результативной передачей.
Источник: "Евро-футбол"
Форвард Серхио Кордова может покинуть "Сочи" в летнее трансферное окно
Агент Николас Пуппо, представляющий интересы форварда Серхио Кордовы, усомнился в том, что его клиент останется в "Сочи".
Фото: официальный сайт "Сочи"