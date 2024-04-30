28-го апреля руководство "Пари НН" отправило в отставку с поста главного тренера Сергея Юрана. Как сообщает "LegalBet", одним из кандидатов на вакантное место является 49-летний специалист Адель Сасси.
Ранее тунисский тренер возглавлял харьковский "Арсенал", а также работал в качестве ассистента в донецком "Металлурге", махачкалинском "Анжи" и солигорском "Шахтере". Последним местом работы Сасси остается "Чайка", где он также был частью тренерского штаба до марта 2022-го года.
Адель Сасси может стать новым главным тренером "Пари НН"
Новым главным тренером "Пари НН" может стать тунисский специалист Адель Сасси.
Фото: ФК "Чайка"