"Будет ли пересмотрен лимит РПЛ? Все возможно. Закончится сезон, подведем итоги. У нас была договоренность с Минспорта, посмотрим аналитику, после чего сделаем заключение и выводы", - цитирует Дюкова "РБ Спорт".
В текущем сезоне РПЛ действует лимит на легионеров, согласно которому клубы имеют право выпускать на поле одновременно не более 8-ми иностранных игроков. Легионерами, при этом, не считаются футболисты из Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также другие иностранцы, которые имеют право выступать за сборную России.
За четыре тура до конца чемпионата в РПЛ лидирует "Зенит" с 50-ю очками в активе. Столько же - у "Краснодара", который уступает "сине-бело-голубым" по результатам личных встреч. С 47-ю очками на 3-м месте идет московское "Динамо".
Президент РФС Дюков: лимит на легионеров в РПЛ, возможно, будет пересмотрен
Президент РФС Александр Дюков заявил о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ на будущий сезон.
Фото: официальный сайт РФС