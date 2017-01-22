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Команда Реброва, Промеса и Ананидзе победила в мини-турнире "Спартака"
Сегодня у "Спартака", в отличие от двух предыдущих дней, прошла лишь одна, вечерняя тренировка.
Первая половина дня была посвящена тестам, в результате которых можно до миллиметров определить жировую прослойку каждого спортсмена. По мнению медицинского и тренерского штабов, показатели футболистов красно-белых внушают оптимизм: ни один не превысил норму, а у многих итоговые данные оказались близкими к идеалу.
Что касается занятия на стадионе "Шейх Зайд" во второй половине дня, то оно началось с упражнений на профилактику травм, продолжилось отработкой технических приемов и контроля мяча, а завершилось мини-турниром по круговой системе на ограниченном участке поля.
Первое место в нем оспаривали четыре команды по пять игроков в каждой. Победителями стали Ребров, Промес, Попов, Ананидзе, Джикия и Гулиев, которого периодически заменял Тимофеев.
На завтра у спартаковцев намечены две тренировки, информирует официальный сайт красно-белых.
Первая половина дня была посвящена тестам, в результате которых можно до миллиметров определить жировую прослойку каждого спортсмена. По мнению медицинского и тренерского штабов, показатели футболистов красно-белых внушают оптимизм: ни один не превысил норму, а у многих итоговые данные оказались близкими к идеалу.
Что касается занятия на стадионе "Шейх Зайд" во второй половине дня, то оно началось с упражнений на профилактику травм, продолжилось отработкой технических приемов и контроля мяча, а завершилось мини-турниром по круговой системе на ограниченном участке поля.
Первое место в нем оспаривали четыре команды по пять игроков в каждой. Победителями стали Ребров, Промес, Попов, Ананидзе, Джикия и Гулиев, которого периодически заменял Тимофеев.
На завтра у спартаковцев намечены две тренировки, информирует официальный сайт красно-белых.
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