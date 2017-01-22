Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Команда Реброва, Промеса и Ананидзе победила в мини-турнире "Спартака"

Сегодня у "Спартака", в отличие от двух предыдущих дней, прошла лишь одна, вечерняя тренировка.

Первая половина дня была посвящена тестам, в результате которых можно до миллиметров определить жировую прослойку каждого спортсмена. По мнению медицинского и тренерского штабов, показатели футболистов красно-белых внушают оптимизм: ни один не превысил норму, а у многих итоговые данные оказались близкими к идеалу.

Что касается занятия на стадионе "Шейх Зайд" во второй половине дня, то оно началось с упражнений на профилактику травм, продолжилось отработкой технических приемов и контроля мяча, а завершилось мини-турниром по круговой системе на ограниченном участке поля.

Первое место в нем оспаривали четыре команды по пять игроков в каждой. Победителями стали Ребров, Промес, Попов, Ананидзе, Джикия и Гулиев, которого периодически заменял Тимофеев.

На завтра у спартаковцев намечены две тренировки, информирует официальный сайт красно-белых.

Команда Реброва, Промеса и Ананидзе победила в мини-турнире "Спартака"

Теги: Спартак
Сегодня, 01:57
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.