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Евгений Ловчев: Дзюба весной должен забивать еще больше, этого от него и жду

Футбольный обозреватель Евгений Ловчев рассказал о своих ожиданиях в весенней части чемпионата от нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.

"Артема боженька одарил фактурой, Дзюба с детского возраста понимал, что он – бомбардир. Уходя из "Спартака", он все время что-то кому-то доказывал. В "Томи", "Ростове", "Зените", сборной.

В «Зените» у него хорошо получалось взаимодействовать с Халком. После его ухода Артем уже не так эффективен. Не скажу, чтобы первый отрезок чемпионата был хорошим для него. Хотя и понимаю, что Дзюба много пропустил из-за травм. Артем должен забивать еще больше. Этого от него и жду", - цитирует Ловчева "Советский спорт".
Теги: Ловчев Дзюба
Сегодня, 11:05
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5
(2)
№5 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 13:33) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Артем наколотит ещё и поболе Смолова, и негра губастого поросячьего

Да ради бога,у Вас в команде всегда чтут иуд,быстров,дзюба ваши любимчики.
Регистрация: 3.11.2016
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 13:03) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Артем наколотит ещё и поболе Смолова, и негра губастого поросячьего


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№3 Написал: Николаич. (Сегодня, 12:01) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Дзюба без Халка не понимает что делать,куда бежать А ты его "зазвездил". Самому то не смешно,"болтун от футбола"?!
Регистрация: 20.01.2017
№2 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:39) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
По показателям, он и без Халка не меньше забивает!
То, что он кинул свинот, вот Вы и злитесь помои на него и льете.
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: Interval Сарапул (Сегодня, 11:38) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
У него совсем другие мысли
Регистрация: 14.03.2016
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