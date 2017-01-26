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Зинедин Задин: очень обидно, что вылетели, но это футбол, я не переживаю

Главный тренер "Реала" Зинедин Задин прокомментировал вылет из Кубка Испании после матча с "Сельтой" (2:2).

"До самого финального свистка мы показывали отличную игру - это позитивный момент, но чего-то нам не хватило. Хочу поздравить соперника. Мы же не опускаем руки.

Очень обидно, что вылетели из турнира. Теперь буду думать о чемпионате Испании. Будем продолжать борьбу и в Лиге чемпионов. Нужно забыть этот матч, уже скоро нам играть уже в другом турнире. Я отвечаю за команду, поэтому нам нужно хорошо подготовиться.

Это футбол, я не переживаю. Мы не реализовали хорошие моменты, но мы собираемся исправиться. Если продолжим работать – все получится", - цитирует Зидана Marca.
Теги: Зидан Реал
Сегодня, 03:33
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