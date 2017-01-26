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Виктор Коваленко и Богдан Бутко тренируются в "Шахтере" по индивидуальной программе

В Португалии стартовал второй этап зимних сборов "Шахтера". Четверг начался для "горняков" с тренировочной сессии, сообщает официальный сайт клуба.

Сегодня в Лагуше ветрено, местами срывается проливной дождь, но температура воздуха держится в районе 14 градусов. Футболисты отработали на поле все положенные полтора часа, после чего отправились за дополнительной нагрузкой в тренажерный зал.

Пока отдельно от команды занимаются Виктор Коваленко и возвращающийся в строй Богдан Бутко. Они провели утро в фитнес-центре. Днем игроков ждут обед и короткий отдых, после чего работа продолжится.
Теги: Шахтер
Сегодня, 17:30
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