Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
11:59
Никита Симонян: в дальнейшем финал Кубка будет проводиться в "Лужниках", как в Англии на "Уэмбли" (6)
Никита Симонян: в дальнейшем финал Кубка будет проводиться в "Лужниках", как в Англии на "Уэмбли" (6)
Виктор Коваленко и Богдан Бутко тренируются в "Шахтере" по индивидуальной программе
В Португалии стартовал второй этап зимних сборов "Шахтера". Четверг начался для "горняков" с тренировочной сессии, сообщает официальный сайт клуба.
Сегодня в Лагуше ветрено, местами срывается проливной дождь, но температура воздуха держится в районе 14 градусов. Футболисты отработали на поле все положенные полтора часа, после чего отправились за дополнительной нагрузкой в тренажерный зал.
Пока отдельно от команды занимаются Виктор Коваленко и возвращающийся в строй Богдан Бутко. Они провели утро в фитнес-центре. Днем игроков ждут обед и короткий отдых, после чего работа продолжится.
Сегодня в Лагуше ветрено, местами срывается проливной дождь, но температура воздуха держится в районе 14 градусов. Футболисты отработали на поле все положенные полтора часа, после чего отправились за дополнительной нагрузкой в тренажерный зал.
Пока отдельно от команды занимаются Виктор Коваленко и возвращающийся в строй Богдан Бутко. Они провели утро в фитнес-центре. Днем игроков ждут обед и короткий отдых, после чего работа продолжится.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.