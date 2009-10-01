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"Локомотив" подтвердил, что Джефферсон Фарфан находится на просмотре в клубе

Перуанский футболист Джефферсон Фарфан является одним из вариантов усиления для московского "Локомотива". Сейчас игрок находится на просмотре в клубе, заявил глава совета директоров железнодорожников, вице-президент РЖД Анатолий Мещеряков.

В январе "Локомотив" объявил, что новым спортивным директором клуба будет немец Эрик Штоффельсхаус, ранее работавший в немецком "Шальке", за который выступал Фарфан.

"Фарфан является одним из кандидатов на переход в "Локомотив" и находится на просмотре. Но мы просматриваем многих, и, несмотря на то, что нам нужен нападающий, обращаем внимание на игроков и других позиций", - цитирует Мещерякова ТАСС.

На вопрос, какова ситуация с возможным уходом из "Локомотива" Алексея Миранчука, Мещеряков ответил: "Переговоры продолжаются".
Теги: Локомотив
Сегодня, 13:23
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(1)
№4 Написал: паравоз (Сегодня, 14:03) #
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Цитата: tfu
Для нашего чемпа сильный игрок

то-то вы Иваныча и Лешего прибарахлили! вы-то с лунтиком в рамке, можете быть спокойны!
Регистрация: 20.08.2016
№3 Написал: KotKoteich Каменск - Уральский (Сегодня, 13:49) #
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Болеет за:
«Зенит»
Явное усиление для Локоса

Уж не хуже прудникова laughing
Регистрация: 26.09.2015
№2 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 13:47) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Для нашего чемпа сильный игрок


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№1 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 13:30) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Раньше игрок нравился, был футболистом Европейского уровня.
Регистрация: 5.09.2012
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