По информации источника, руководство петербургского клуба договорилось с "железнодорожниками" о переходе лучшего ассистента прошедшего сезона. Сообщается, что 24-летний игрок подпишет контракт в ближайшее время.
В сезоне 2023/24 Максим Глушенкова сделал 16 голевых передач, тем самым повторив рекорд экс-зенитовца Халка. Нападающий провел 38 матчей за "Локомотив", в которых отличился восемью голами и оформил 21 ассист, учитывая все турниры. Действующий контракт футболиста рассчитан до конца 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глушенкова в 7,5 миллиона евро.
Источник: "Чемпионат"
Источник: "Зенит" согласовал трансфер Глушенкова из "Локомотива"
Петербургский "Зенит" согласовал трансфер нападающего "Локомотива" Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Локомотив"