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Источник: трансфер Сафонова в "ПСЖ" задерживается

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Трансфер голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова в "Пари Сен-Жермен" задерживается в связи с получением рабочей визы.
Фото: ФК "Краснодар"
По информации источника, получение визы еще займет некоторое время, но все стороны надеются, что 25-летний вратарь получит разрешение на работу во Франции. В сообщении уточняется, что никаких проблем по здоровью нет, медосмотр успешно пройден.

Авторитетный журналист Фабрицио Романо сообщал, что действующий чемпион Франции "ПСЖ" готов заплатит за Сафонова 20 миллионов евро с учетом бонусов. Ожидается, что парижане подпишут с игроком долгосрочный пятилетний контракт до 2029 года. Во французской команде россиянину предстоит конкурировать с голкипером сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммой.

В сезоне 2023/24 Матвей провел за "Краснодар" 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и в 11 играх сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Источник: "РБ Спорт"

Матвей Сафонов ПСЖ
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