По информации источника, получение визы еще займет некоторое время, но все стороны надеются, что 25-летний вратарь получит разрешение на работу во Франции. В сообщении уточняется, что никаких проблем по здоровью нет, медосмотр успешно пройден.
Авторитетный журналист Фабрицио Романо сообщал, что действующий чемпион Франции "ПСЖ" готов заплатит за Сафонова 20 миллионов евро с учетом бонусов. Ожидается, что парижане подпишут с игроком долгосрочный пятилетний контракт до 2029 года. Во французской команде россиянину предстоит конкурировать с голкипером сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммой.
В сезоне 2023/24 Матвей провел за "Краснодар" 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и в 11 играх сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Источник: "РБ Спорт"
Источник: трансфер Сафонова в "ПСЖ" задерживается
Трансфер голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова в "Пари Сен-Жермен" задерживается в связи с получением рабочей визы.
Фото: ФК "Краснодар"