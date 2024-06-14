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В "Зените" может стать на одного бразильца меньше в случае покупки Жедсона Фернандеша

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Полузащитник "Зенита" Клаудиньо может покинуть петербургский клуб в случае покупки португальца Жедсона Фернандеша.
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, бразильский полузащитник с большой долей вероятности покинет "Зенит", если в команду придет Фернандеш. По информации СМИ, сине-бело-голубые договорились с "Бешикташем" о покупке португальского полузащитника, сообщалось также, что "Зенит" уже подписал контракт с игроком. Официальные лица пока всё отрицают.

Напомним, Клаудиньо присоединился к "Зениту" в 2021 году, перейдя из бразильского клуба "Ред Булл Брагантино". Ранее в СМИ сообщали, что полузащитник может вернуться на родину, в его услугах заинтересован "Фламенго".

В составе "Зенита" Клаудиньо стал трехкратным чемпионом России, дважды становился победителем Суперкубка и один раз Кубка страны. Немецкий авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро. В минувшем сезоне бразилец принял участие в 38 матчах, в которых забил четыре гола и сделал восемь голевых передач.

Источник: "Евро-Футбол"

Клаудиньо Зенит Жедсон Фернандеш
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