По информации источника, бразильский полузащитник с большой долей вероятности покинет "Зенит", если в команду придет Фернандеш. По информации СМИ, сине-бело-голубые договорились с "Бешикташем" о покупке португальского полузащитника, сообщалось также, что "Зенит" уже подписал контракт с игроком. Официальные лица пока всё отрицают.
Напомним, Клаудиньо присоединился к "Зениту" в 2021 году, перейдя из бразильского клуба "Ред Булл Брагантино". Ранее в СМИ сообщали, что полузащитник может вернуться на родину, в его услугах заинтересован "Фламенго".
В составе "Зенита" Клаудиньо стал трехкратным чемпионом России, дважды становился победителем Суперкубка и один раз Кубка страны. Немецкий авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро. В минувшем сезоне бразилец принял участие в 38 матчах, в которых забил четыре гола и сделал восемь голевых передач.
Источник: "Евро-Футбол"
В "Зените" может стать на одного бразильца меньше в случае покупки Жедсона Фернандеша
Полузащитник "Зенита" Клаудиньо может покинуть петербургский клуб в случае покупки португальца Жедсона Фернандеша.
Фото: ФК "Зенит"