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"Зенит" провел первую тренировку в полном составе
Вечером 29 января "Зенит" на сборе в Испании провел первую тренировку в полном составе.
Занятие продолжалось около полутора часов и началось с традиционной разминки. Затем команда провела серию квадратов, двусторонок на удержание мяча и беговых упражнений.
Завтра утром сине-бело-голубые получат небольшой отдых, а вечером продолжат работу на сборах. Ближайший контрольный матч "Зенит" сыграет 1 февраля против норвежского "Одда".
Занятие продолжалось около полутора часов и началось с традиционной разминки. Затем команда провела серию квадратов, двусторонок на удержание мяча и беговых упражнений.
Завтра утром сине-бело-голубые получат небольшой отдых, а вечером продолжат работу на сборах. Ближайший контрольный матч "Зенит" сыграет 1 февраля против норвежского "Одда".
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