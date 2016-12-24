Жозе Моуринью: календарь составлен так, чтобы некоторые команды отдыхали, а у других была куча проблем

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью выразил недовольство календарем на рождественские матчи. Порутагалец считает, что некоторым клубам премьер-лига дает больше дней на отдых.– Некоторые клубы в этот период не так уж и заняты, – цитирует Telegraph Моуринью. – Если проанализировать матчи, то для них это не самые сложные встречи. Похоже, что игры выбирали так, чтобы дать некоторым командам отдохнуть, а другим создать кучу проблем. Но мы к этому привыкли, ведь у нас были матчи и в Лиге Европы, где высокая конкуренция, которая создает дополнительные трудности.Telegraph отмечает, что наставник "Юнайтед" говорит о лидере чемпионата "Челси", который опережает команду Моуринью на 13 очков, а ближайшие три матча проведет против "Борнмута" (26 декабря), "Стоук Сити" (31 декабря) и "Тоттенхэма" (4 января). Манчестерский клуб встретится с "Сандерлендом" (26 декабря), "Мидлсбро" (31 декабря) и "Вест Хэмом" (2 января), а также проведет игру Кубка Англии против "Рединга" (7 января).