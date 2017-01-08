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Федерация футбола Кот-д`Ивуара ведет переговоры с РФС по товарищескому матчу

Федерация футбола Кот-д`Ивуара ведет переговоры с РФС о проведении товарищеского матча сборных команд в Краснодаре в марте 2017 года, сообщил пресс-атташе ивуарийской федерации Эрик Каку.

"Переговоры о проведении товарищеского матча между сборными Кот-д`Ивуара и России в Краснодаре в марте ведутся, однако дата встречи пока не определена", - цитирует Каку ТАСС.
Теги: Сборная Кот-д’Ивуара Сборная России
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