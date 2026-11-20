Фото: соцсети Александра Кокорина

Суперпозитивный дядька, аура сумасшедшая, я так понимаю, он единственный, кто выиграл требл в "Сити" и "Барселоне", при этом скромняж-скромняж, - цитирует Кокорина телеграм-канал "RPLove | Мемы и тренды РПЛ".