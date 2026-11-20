- Я ему респектнул, сказал: "Я играл против твоего сына". Он вначале удивился, а потом я показал фотку Месси. И он такай: хахаха! Я говорю: "Спасибо большое за вашу "Барселону" 2012-го года".
Суперпозитивный дядька, аура сумасшедшая, я так понимаю, он единственный, кто выиграл требл в "Сити" и "Барселоне", при этом скромняж-скромняж, - цитирует Кокорина телеграм-канал "RPLove | Мемы и тренды РПЛ".
Ранее экс-игрок сборной России Александр Кокорин опубликовал в социальных сетях фотографию с Пепом Гвардиолой - они встретились на матче 12 тура баскетбольной Евролиги между "Дубаем" и турецким "Анадолу Эфес".
Напомним, что этим летом Кокорин на правах свободного агента покинул кипрский "Арис" и на данный момент находится без клуба. Нападающий официально не объявлял о завершении профессиональной карьеры. Пеп Гвардиола в мае текущего года покинул "Манчестер Сити" - он занимал пост главного тренера в английском клубе с 2016 года.