- Сейчас в Российской Премьер-Лиге создается рабочая группа для продвижения этого предложения. Потом это все пойдет в общее собрание лиги.
Если оно проголосует "за", то попросят рассмотреть идею Российский футбольный союз. И бюро исполкома будет решать, переходить на новый формат или нет. Это непростая история, - цитирует Газизова "РБ Спорт".
Ранее стало известно, что генеральный директор махачкалинского "Динамо" на общем собрании клубов Российской Премьер-Лиги предложил расширить чемпионат России до 18 участников. Функционер в ближайшее время пообещал представить подробный план инициативы с расчетами. По информации инсайдера Ивана Карпова, расширение РПЛ может случиться уже в следующем сезоне, если клубы проголосуют "за".
На данный момент "Нижний Новгород" лидирует в турнирной таблице Первой Лиги с 46 набранными очками, на второй строчке располагается московское "Торпедо" с 35 очками, тройку лидеров замыкает екатеринбургский "Урал" с 34 баллами в своем активе.