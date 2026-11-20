- Я положительно отношусь к идее расширения РПЛ. У команд будет больше шансов попасть в РПЛ, будет больше матчей.
Уровень лиги просядет? Никто же не заставляет сильные клубы играть вполноги с теми, кто зайдёт. Можно же играть в каждом матче на 100%. Можно давать больше шансов молодёжи в этих топ-клубах. Больше шансов получат российские тренеры, чтобы себя проявить. Я вижу в этом только одни плюсы, - цитирует Быстрова "Чемпионат".
Ранее стало известно, что генеральный директор махачкалинского "Динамо" на общем собрании клубов Российской Премьер-Лиги предложил расширить чемпионат России до 18 участников. Функционер в ближайшее время пообещал представить подробный план инициативы с расчетами. По информации инсайдера Ивана Карпова, расширение РПЛ может случиться уже в следующем сезоне, если клубы проголосуют "за".