- Давайте так - я даже в эфире рассказал, что с Виктором Гусевым в "Лужниках" лет 10-15 назад комментировал какой-то матч, для меня это не первый опыт. Что здесь такого? Это же нормально, когда профессионал говорит о своей работе. Так и должно быть - в Европе тоже так.
Хочу ли я продолжать? Если будут какие-то предложения, то почему нет? За деньги - да, за деньги - да (смеется), - сказал Мостовой.
Александр Мостовой комментировал товарищеский матч московского "Динамо" с медиафутбольным клубом "ФК 10" (4:2).