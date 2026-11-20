"При переходе в Азию Россия не сможет в кратчайшие сроки вернуться обратно в УЕФА. Для этого потребуется много времени, и даже не один год. Вряд ли это будет хорошим шагом", — заявила Журова.
Депутат подчеркнула, что считает возможное возвращение России в европейский футбол более предпочтительным вариантом.
Ранее президент Федерации шахмат России Андрей Филатов предложил российским спортивным федерациям, включая РФС, рассмотреть переход в Азию.
Напомним, сборная России не вошла в число участников жеребьевки квалификации Евро-2028. Российские клубы и национальные команды отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.
Источник: "Спорт-Экспресс"