Депутат Госдумы Светлана Журова выступила против перехода Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола, объяснив, с какими трудностями может столкнуться российский футбол.

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"При переходе в Азию Россия не сможет в кратчайшие сроки вернуться обратно в УЕФА. Для этого потребуется много времени, и даже не один год. Вряд ли это будет хорошим шагом", — заявила Журова.