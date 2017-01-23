В "Лужниках" установят медиакровлю для трансляции матчей

Медиакровля, на которой будут транслироваться матчи, появится на стадионе "Лужники", где будут проходить матчи чемпионата мира в 2018 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергея Собянин в социальной сети.



"Будет и медиакровля, на которой можно транслировать матчи. Будет видно с Воробьёвых гор", — написал Собянин в твиттере.