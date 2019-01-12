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Александр Салугин проходит просмотр в "Химках"

Наставник "Химок" Игорь Шалимов подтвердил информацию о том, что его клуб может подписать 30-летнего бывшего форварда "Амкара" Александра Салугина.

"По переходу Салугину ничего сказать не могу. Это вопрос к руководству. Он с нами тренируется, да. У нас еще два дня занятий в Химках, потом медобследование, а 17-го улетаем в Турцию. 12-го числа у нас будет двусторонка, после нее многое решится", – сказал Шалимов.

Салугин — обладатель Кубка УЕФА, двукратный чемпион России в составе ЦСКА. Его последним клубом был "Торпедо-БелАЗ".

Матч ТВ
Теги: Химки Салугин Шалимов
Сегодня, 11:15
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#1  Мотл  сымайки (Сегодня, 13:09)
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Салугин — обладатель Кубка УЕФА, двукратный чемпион России в составе ЦСКА.


От жеж, 2 года просидел на лавке. 10 раз вышел на замену, 1 гол забил, а сколько титулов)))


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проста жыт
Регистрация: 11.01.2019 [жалоба]
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