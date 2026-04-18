Российская премьер-лига

Оренбург
12:00
ЛокомотивНе начат
Крылья Советов
14:30
ЦСКАНе начат
Рубин
17:00
АкронНе начат
Нижний Новгород
19:30
ДинамоНе начат

Первая лига

СКА-Хабаровск
10:00
РоторНе начат
Сокол
13:30
УралНе начат
Уфа
15:00
ЧерноморецНе начат
Чайка
15:00
ФакелНе начат
Шинник
17:00
Арсенал ТулаНе начат
Родина
17:00
Волга УлНе начат
Нефтехимик
17:30
Спартак КостромаНе начат

Кубок Испании

Атлетико
22:00
Реал СосьедадНе начат

В УЕФА высказались о возвращении России: мы все - футбольная семья

Советник президента УЕФА по национальным ассоциациям Йозеф Климент высказался о возвращении России на международную арену.
Советник президента УЕФА по национальным ассоциациям заявил, что организация не может повлиять на текущую ситуацию.

"По сути, мы все - футбольная семья. Мы хотели бы, чтобы все страны, дети, каждый, кто хочет играть в футбол, могли играть в него - встречаться друг с другом и играть вместе. Но мы понимаем ситуацию.

Так что, по сути, мы надеемся, что СВО закончится как можно скорее, и тогда мы сможем дальше развивать футбол также и в той стране. Но мы не можем изменить ситуацию. Нам нужно подождать, как будет развиваться ситуация", - сказал Климент ua.tribuna.com.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года.

На данный момент национальная команда России располагается на 36-й строчке в рейтинге сборных ФИФА. В марте подопечные Валерия Карпина провели 2 товарищеских матча. 27 числа в Краснодаре команда одержала победу над Никарагуа со счетом 3:1, 31 числа - сыграла вничью с Мали в Санкт-Петербурге (0:0).

