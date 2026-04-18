В УЕФА высказались о возвращении России: мы все - футбольная семья

Советник президента УЕФА по национальным ассоциациям Йозеф Климент высказался о возвращении России на международную арену.

Так что, по сути, мы надеемся, что СВО закончится как можно скорее, и тогда мы сможем дальше развивать футбол также и в той стране. Но мы не можем изменить ситуацию. Нам нужно подождать, как будет развиваться ситуация", - сказал Климент ua.tribuna.com.

Советник президента УЕФА по национальным ассоциациям заявил, что организация не может повлиять на текущую ситуацию."По сути, мы все - футбольная семья. Мы хотели бы, чтобы все страны, дети, каждый, кто хочет играть в футбол, могли играть в него - встречаться друг с другом и играть вместе. Но мы понимаем ситуацию.Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года.На данный момент национальная команда России располагается на 36-й строчке в рейтинге сборных ФИФА. В марте подопечные Валерия Карпина провели 2 товарищеских матча. 27 числа в Краснодаре команда одержала победу над Никарагуа со счетом 3:1, 31 числа - сыграла вничью с Мали в Санкт-Петербурге (0:0).