Тренер "Зенита" заявил, что Соболев на данный момент выигрывает конкуренцию у Дурана

- Дуран играл в Кубке. Понятно, что еще надо прибавлять. Здесь это здоровая конкуренция, которую Соболев пока выигрывает.
В принципе, Александр неплохо себя показал. Здесь нужно трудиться, стараться выиграть конкуренцию, - цитирует Оливейру "СЭ".
Напомним, что Джон Дуран перешел в петербургский "Зенит" из саудовского "Аль-Насра" в зимнее трансферное окно на правах аренды за 2,75 миллионов евро. Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Форвард провел за петербуржцев семь матчей и отметился двумя забитыми мячами.
Александр Соболев в нынешнем сезоне вышел на поле в 32 встречах во всех турнирах и записал на свой счет десять забитых мячей и три результативные передачи.