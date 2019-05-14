Офис владельца «Чайки» обыскивают, МВД возбудило уголовное дело. Что происходит?

У «Чайки» в последнее время дела шли не так плохо. В минувшем сезоне она в первый раз пробилась в ФНЛ. И пусть ради этого пришлось покинуть уютный стадион в родном Песчанокопском и перебраться в Ростов: достижение было историческим.
Да, в новом дивизионе получается трудновато – пока что «Чайка» располагается в зоне вылета (вылететь из ФНЛ надо тоже постараться, потому что чаще всего команды просто некому заменить), но зато пробилась в 1/16 Кубка – и теперь должна принять представителя РПЛ. Для болельщиков тоже отдельное событие.
Но вместе со всем этим клуб до сих пор не может отмыться от одной крайне неприятной истории.
Сегодня издание «Блокнот Ростова» сообщило, что в офисах владельца «Чайки» прошли обыски. Причина – «обман букмекеров»:
– В разных регионах страны на один из матчей с участием ФК «Чайка» были сделаны ставки на общую сумму в 60 млн рублей. Все они сыграли. Выплаты составили более 350 млн рублей. Это и вызвало подозрения у правоохранительных органов, – сообщает источник.
«РБК» со ссылкой на МВД привёл другую версию. Будто это скандал не новый, а продолжение старого, взявшего начало ещё в ПФЛ. МВД, оказывается, возбудило уголовное дело:
- Следственный департамент МВД России расследует уголовное дело по подозрению в связи с оказанием «противоправного влияния на результат» матча 27-го тура первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) сезона-2018/19 зоны «Юг» между командами «Чайка» и «Черноморцем».
В ходе предварительного расследования МВД совместно с ФСБ в Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Адлере и Новороссийске проведено более 20 обысков в офисах футбольных клубов и по местам проживания руководителей и игроков команд, - приводит «РБК» слова представителя МВД Ирины Волк.
Расследование началось ещё в мае. Тогда «Чайка» в матче против «Черноморца» изо всех сил старалась увеличить разрыв в таблице с «Урожаем» и выйти в ФНЛ, а наследники «Кубани» надеялись, что этого не произойдёт. «Черноморец» проиграл 1:3 и сделал это очень подозрительно. Сторона «Урожая» сразу же попыталась раздуть скандал ещё сильнее, тиражируя видео забитых «Чайкой» голов.
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Из параллельной вселенной матч. Смотрим матч фаворита , счёт 1-1 20 минут до конца игры . Почему же букмекер 1.18 даёт на победу хозяев ? Арбитр сработал красиво - пенальти поставил ,но вот незадача(промах). 1.09 на победу хозяев после промаха с точки . Что же должно было случиться? ? Смотрим видео
Далее произошло странное. Президент РФС Александ Дюков публично признал, что матч очень похож на договорной, после чего призвал МВД разобраться. Странное в том числе и потому, что до этого наши руководители старательно делали вид, будто таких матчей в России не существует.
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Как утверждалось, в перерыве игроки «Черноморца» Анатолий Пуляев, Станислав Резников и Иван Юдин получили от 1 до 2 миллионов рублей от неустановленных лиц, чтобы повлиять на игру команды и потерпеть поражение в матче. Но в последнее время новостей о расследовании почти не появлялось.
А вот «Урожай» получил за свою инициативность. Стало известно, что кубанская команда пыталась финансово стимулировать «Черноморец» на матч против «Чайки». По итогам расследования, которое проводил РФС, виновными назвали главного тренера и троих игроков «Черноморца» и гендиректора «Урожая». Всем им было запрещено осуществлять любую связанную с футболом деятельность в течение одного года.
Теперь расследование аукнулось такими последствиями. Правда, внятный комментарий от представителей «Чайки» получить не удалось.
- Я уже около месяца не работаю генеральным директором футбольного клуба «Чайка», 24 июля я прекратил отношения с клубом, - сказал (теперь, очевидно, бывший) генеральный директор клуба Владимир Аврамко изданию sport24.
Зато у «Черноморца» вроде как всё в порядке:
- Происходят обычные оперативные мероприятия, как мы понимаем. Нам ничего не известно о том, на основании чего возбуждено дело, в адрес клуба со стороны следственных органов полиции никаких обращений не поступало, опросы сотрудников не проводились, нам никаких обвинений не предъявлялось.
Мы работаем в обычном режиме, вчера мы выиграли матч с «Армавиром», команда готовится к следующей игре, - приводит ТАСС слова гендиректора «Черноморца» Виталия Бута.
Мы, конечно, обманулись, что Александр Дюков спасёт российский футбол от лимита – он его только ужесточил. Но то, что договорные матчи начали хотя бы расследовать, уже большая победа. Если это, конечно, не подковерная игра, которую пока что не получается расшифровать.
Правда, остаётся вопрос: будет ли расследование перехода Сутормина за 50 тысяч рублей? Конечно, МВД подключать рановато. Но вот разобраться, почему клубы себя так ведут друг с другом, наверняка стоило бы.
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Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС, официальный сайт "Чайки"