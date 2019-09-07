Дуэль лидеров остается за "Торпедо". Обзор 12-го тура ФНЛ

В центральном матче не только 12-го тура, но и всего первого круга встречались два лидера сезона - "Торпедо" и "Химки". Подопечные Сергея Игнашевича подошли к очному матчу с красно-черными с серией из шести побед подряд, а команда Андрея Талалаева на старте сезона не проиграла ни разу, обновив рекорд ФНЛ. Судьбу встречи решил единственный гол, забитый автозаводцами в первой половине. Александр Рязанцев оформил пятый ассист в чемпионате, навесив с правого фланга, а Сергей Божин головой подрезал мяч в дальний угол. До перерыва "Химки" были непохожи сами на себя, однако во второй половине подмосковный клуб ощутимо прибавил, и хозяева отбивались с огромным трудом, разок даже заколдовав перекладину собственных ворот. В концовке "Химки" остались в меньшинстве после фола последней надежды Филина и спасти встречу не сумели. "Торпедо" одерживает седьмую победу подряд и отрывается от соперника на четыре очка, а от идущего третьим "Ротора" - уже на десять баллов. Химчане терпят первое поражение в сезоне.
Битва академий осталась за "Краснодаром"
В Москве сыграли "Спартак-2" и "Краснодар-2", правда, сильнейшие составы из-за многочисленных вызовов в сборные России разных возрастов зрителям и специалистам увидеть не удалось. Игра завершилась уверенной победой "быков", которые лучше распорядились своими моментами. В первом тайме Герман Онугха в высоченном прыжке замкнул навес Леона Сабуа, после перерыва Александр Черников точно пробил с радиуса штрафной после скидки Алекса Мацукатова, а вишенкой на торте стал отменный обводящий удар Онугхи в дальнюю "девятку". Краснодарцы выбираются из зоны вылета, а спартаковцы, проиграв в третий раз подряд, к ней стремительно приближаются.
"СКА-Хабаровск" поднимается в зону стыков
После неудачного старта сезона (одно очко в трех матчах) хабаровские армейцы постепенно набрали ход, и после серии побед имени Адлана Кацаева тихой сапой добрались до четверки. В матче против "Авангарда" Кацаев выглядел не очень свежо после непростого кубкового матча с "Сахалином", однако в начале второго тайма Адлан оформил седьмой гол в сезоне, вновь ставший победным. Ассистировал семерке СКА Константин Базелюк, вернувшийся в стан красно-синих перед закрытием трансферного окна - сезон некогда многообещающий форвард начинал в "Мордовии". "СКА-Хабаровск" одерживает третью победу подряд и добирается до зоны стыковых матчей. "Авангард" же в трех матчах под руководством Олега Василенко забить не может.
"Нижний" побеждает в меньшинстве
Команда Дмитрия Черышева постепенно поднимается по турнирной лестнице после крайне невзрачного старта. Однако очки "Нижнему Новгороду" даются тяжело - во втором матче кряду волжане долгое время играли в меньшинстве, лишившись Юрия Морозова. Вдесятером "Нижний" сначала не реализовал пенальти (Максим Матюша отразил удар Павла Игнатовича с "точки"), но спустя три минуты всё же забил. Иван Темников, едва выйдя на поле, первым же касанием поразил ворота соперника, воспользовавшись кошмарной ошибкой Алексея Концедалова. "Армавир" ответил очередным голом Калмыкова, который не был засчитан из-за фола в нападении, а второй гол "Нижнего" был отменен из-за более чем спорного оффсайда у Портнягина. Новгородцы не проигрывают уже четыре игры и располагаются в пяти очках от зоны стыков, армавирцы не могут победить в четырех встречах.
Бразилец оформляет первый хет-трик чемпионата
Калининградская "Балтика" добилась волевой победы над "Текстильщиком", хотя начало встречи не обошлось без курьезного гола в ворота гостей. Полузащитник ивановцев Максим Сидоров со штрафного от левой бровки забросил мяч за шиворот Евгению Латышонку, молодой голкипер гостей, изначально рванувший на выход, к такому оказался не готов. Однако после перерыва "Балтика" воплотила свое игровое преимущество в голы, воспользовавшись дырами в обороне "Текстильщика". Бразилец Аллеф, впервые появившийся в старте, сравнял счет, затем Михаил Маркин подкараулил свой момент во вратарской, а на последних минутах форварды оформили по дублю - и Аллеф, и Маркин забили с пенальти, которые сами же и заработали. Михаил после этого был заменен, а вот его бразильский напарник остался на поле и успел оформить хет-трик - между прочим, первый подобный случай в нынешнем первенстве. 1:5 - "Балтика" не проигрывает на протяжении шести матчей и приближается к экватору таблицы, а "Текстильщик" уступает в четвертой игре кряду, пропуская в этих встречах 15 мячей.
Низамутдинов приносит "Шиннику" победу
38-летний нападающий ярославского "Шинника" Эльдар Низамутдинов по-прежнему не на последних ролях в ФНЛ. В матче против "Томи" форвард сначала соорудил все условия для гола Дроздова, а в дебюте второй половины отличился с пенальти сам. Сибиряки ответили классной пушкой в исполнении Калинского, но на большее "Томь" не сподобилась. Подопечные Александра Побегалова выходят на шестое место, команда Василия Баскакова откатывается на седьмую строчку, всё серьезнее отставая от лидеров.
Болельщик "Енисея" остается без еды
Провал "Енисея" на старте сезона мало кого оставляет равнодушным, но дальше всех пошел один из фанатов команды, объявивший голодовку в связи с неудачными результатами красноярцев. Победа в кубковом матче в Тюмени в зачет не пошла - надо побеждать в ФНЛ, но в Воронеже этого сделать не удалось. В середине первого тайма эффектный гол с близкого расстояния оформил Роман Воробьёв, которому пяткой ассистировал Павел Яковлев. Незадолго до перерыва Павел Долгов замкнул прострел Александра Зотова и выровнял положение. Во втором тайме счет не изменился, несмотря на солидное преимущество "Факела" по моментам - здесь и штанга, и перекладина, и спасения Филиппова, и выносы Савичева из пустых ворот. Воронежцы не проигрывают в трех матчах подряд, а красноярцы доводят угнетающую серию до одиннадцати встреч.
"Луч" не проигрывает в гостях
Владивостокский "Луч" на старте сезона гораздо чаще играл дома, далеко не всегда радуя своих поклонников, а вот с выездных матчей "тигры" неизменно привозят очки. Начало встречи против "Мордовии" не сложилось - опытный Котляров неудачно отбил мяч после дальнего удара, и Александр Джумаев был точен на добивании. Но после перерыва "Луч" ситуацию переломил - Александр Носов реализовал пенальти, назначенный за игру рукой, а Даур Квеквескири эффектно положил со штрафного. 1:2 - "Луч" в десятке, "Мордовия" в зоне вылета, проигрывая четвертый домашний матч кряду.
"Чайка" вновь радует родное село
Матч "Чайки" с "Ротором" изначально должен был пройти на "Ростов-Арене", однако из-за предстоящего на стадионе ЧМ концерта "Ленинграда" дебютант ФНЛ был вынужден играть в родном селе на глазах без малого двух тысяч зрителей. Хэдлайнером матча стал игрок "Чайки" Андрей Павленко - в первом тайме левый защитник хозяев результативно навесил на Марата Шайморданова, а затем забил сам шикарным дальним ударом (ответный ассист в активе Шайморданова). После перерыва Павленко подставил ногу под дальний удар Антона Пискунова и тем самым дезориентировал своего вратаря, но на большее "Ротор" в этот вечер не хватило. Волгоградцы по-прежнему на третьей строчке, однако отставание от лидера растет, а конкуренты наступают на пятки. "Чайка" одерживает третью победу подряд и теперь отстает от четверки всего на четыре балла.
"Чертаново" снова делит очки
Результативный матч выдали "Чертаново" и "Нефтехимик". Гости быстро открыли счет усилиями Давида Хубаева, но вскоре Леонид Герчиков выровнял положение. Во второй половине "Нефтехимик" лишился своего лучшего бомбардира Дениса Макарова, получившего два предупреждения, однако нижнекамцы снова вышли вперед благодаря удачному побегу в контратаку от Мераби Уридии. От поражения "Чертаново" не в первый раз спас Дмитрий Цыпченко, головой замкнувший кросс с фланга. Москвичи делят очки в третий раз кряду и в шестой по ходу чемпионата, то есть в каждом втором матче, и выпадают из первой четверки. "Нефтехимик" идет в плотной группе в середине таблицы.