Рекорд "Химок" и победа "Торпедо" на глазах 36 тысяч зрителей. Обзор 11-го тура ФНЛ

Рекордные 11 матчей на старте не проигрывают "Химки", "Торпедо" добивается победы на заполненной "Волгоград-Арене", а Кацаев продолжает тащить "СКА-Хабаровск" в четверку.

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