Рекорд "Химок" и победа "Торпедо" на глазах 36 тысяч зрителей. Обзор 11-го тура ФНЛ

Команда Андрея Талалаева, начавшая сезон с рекорда по забитым мячам, в последний день лета была на пороге нового достижения. В ФНЛ никто не начинал чемпионат с 11 матчей без поражений, "Арсенал" Дмитрия Аленичева в 2013 году впервые проиграл именно в 11-м туре. "Химки" в игре со "Спартаком-2" имели ощутимый перевес, но долгое время не могли взломать оборону гостей. Помог вышедший на замену Камран Алиев, протащивщий мяч добрых 50 метров и пальнувший точно в угол ворот Акмурзина. 1:0 - "Химки" уверенно держат второе место и наращивают отрыв от преследователей. А почему бы не замахнуться на сезон без поражений, Андрей Викторович?
"Торпедо" побеждает шестой раз подряд
Лидер турнира гостил у идущего третьим в таблице "Ротора". Волгоградцы в день города обновили рекорд сезона по посещаемости - 36219 зрителей посетило трибуны "Волгоград-Арены" в последний день лета (третий результат в истории ФНЛ). Вот только порадовать своих болельщиков "Ротору" не удалось. Уже на 4-й минуте встречи третий гол в двух матчах оформил Игорь Лебеденко, воспользовавшийся скидкой Самсонова во вратарскую. А уже в компенсированное время домашняя заготовка при розыгрыше углового привела к голу Александра Рязанцева. 0:2 - "Ротор" остается на третьем месте, однако отпускает "Торпедо" на дистанцию в 6 очков, а команда Сергея Игнашевича одерживает шестую победу подряд с разницей мячей 13-3. В следующем туре нас ждет сшибка лидеров на территории автозаводцев.
Дерби остается за Хабаровском
99-е дальневосточное дерби между "Лучом" и "СКА-Хабаровском" состоялось в столице Приморья. Предыдущие три визита армейцев во Владивосток завершались победами, серия продолжилась и в этот раз. Команды, проведя скучный первый тайм, завелись после перерыва, что вылилось в перепалку Саида Алиева и Кирилла Суслова с последующим выдворением обоих с поля. Лидер СКА Адлан Кацаев вышел на поле на 56-й минуте и вновь сделал оба гола своей команды. Сначала он исполнил подачу с углового, а Кирилл Марущак головой поразил собственные ворота, а уже в компенсированное время Ботака-Иобома срубил Кацаева в своей штрафной, а Адлан с "точки" пробил неотразимо. Шестой гол в сезоне позволяет "семерке" армейцев войти в топ-5 бомбардиров ФНЛ, а "СКА-Хабаровск" вплотную подбирается к зоне стыковых матчей.
"Енисей" продолжает падение
Десятый матч подряд не удается выиграть "Енисею". Подопечные Юрия Газзаева вернулись домой после трехматчевого выездного турне и бодро начали - ветеран-капитан Александр Харитонов головой поразил ворота "Чайки" после скидки Михаила Комкова. Однако во втором тайме Комков, никогда не замеченный в излишней грубости, умудрился получить две карточки с интервалом в 10 минут. Песчанокопцы феноменально реализовали численное преимущество, забив трижды в течение восьми минут - Марат Шайморданов спустя минуту после выхода на замену ненадолго установил равновесие, затем из пределов штрафной ворота Опарина расстрелял Андрей Текучёв, а окончательный счет установил после углового Андрей Бычков. "Чайка" одерживает вторую победу подряд и добирается до десятого места, а "Енисей" теперь единолично последний.
"Факел" прибавляет в реализации
В матче команд из зоны вылета "Текстильщик" принимал "Факел". Первый тайм остался за гостями благодаря сочному удару Михаила Петрусёва слёта, а после перерыва провалами в обороне хозяев воспользовались Руслан Корян и Артур Рябокобыленко. Подопечные Дениса Бояринцева при счете 0:2 не реализовали 11-метровый (сэйв в активе Станислава Бучнева), однако при 0:3 распечатали ворота гостей усилиями Александра Радченко. В концовке "Текстильщик" остался в меньшинстве после удаления Шилова и пропустил от опытного Романа Воробьёва. 1:4 - подмосковная команда опускается на предпоследнее место, а "Факел" добивается второй победы в сезоне. При этом воронежцы за этот матч забивают столько же голов, сколько за предыдущие десять.
Воспитанник ЦСКА дважды забивает "Краснодару"
Интригующую перестрелку устроили в Краснодаре вторая команда "быков" и "Шинник". Хозяева открыли счет в самом дебюте усилиями Николая Маркова, на что ярославцы нашли ответ уже после перерыва. Воспитанник ЦСКА Иван Олейников, перебравшийся перед началом сезона в Ярославль, забил свои первые голы за "Шинник", причем сразу два - сначала 21-летний хавбек был расторопнее других в чужой штрафной на "стандарте", а затем реализовал выход один на один. Однако "Краснодар-2" поражения избежал - пропустивший 5 матчей из-за дисквалификации Александр Черников точно пробил головой после фланговой подачи. Краснодарцы остаются в зоне вылета, Александр Побегалов традиционно неподалеку от лидирующей четверки.
Макаров не забивает, но "Нефтехимик" выигрывает
На отметке в 7 матчей прервалась голевая серия молодого полузащитника "Нефтехимика" Дениса Макарова, в Томске 21-летний хавбек бил по воротам 5 раз, но пробить Вавилина не сумел. Зато в середине первого тайма Мераби Уридия оказался самым расторопным при угловом у чужих ворот, наказав "Томь" ее же оружием. В оставшееся время томичи безуспешно обстреливали ворота гостей, в створ практически не попадая. 0:1 - "Томь" терпит второе поражение в сезоне и остается на пятой строчке, "Нефтехимик" закрепляется в топ-10.
Популярные 0:0
В трех матчах тура не случилось забитых голов, и этот результат стал самым популярным в туре. "Нижний Новгород" больше тайма играл с "Чертаново" в меньшинстве после удаления Владимира Хозина, но смотрелся не хуже соперника. "Авангард" второй матч кряду под руководством Олега Василенко завершает со счетом 0:0, хотя "Балтика" была ближе к победе, особенно после удаления защитника курян Кирилла Гоцука. Наконец, без голов закончили и "Армавир" с "Мордовией".