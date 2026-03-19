"Тоттенхэм" обыграл "Атлетико", но вылетел из Лиги чемпионов

"Тоттенхэм" одержал победу над "Атлетико" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, однако этого оказалось недостаточно для выхода в следующий раунд.

Фото: УЕФА

Лондонская команда выиграла встречу со счётом 3:2 на своём поле, но по сумме двух игр уступила сопернику. В первой встрече мадридцы добились крупного преимущества - 5:2, что позволило им сохранить перевес по итогам противостояния.



Хозяева дважды выходили вперёд по ходу матча - отличились Рандаль Коло Муани и Хави Симонс. Испанский клуб отвечал голами Хулиана Альвареса и Давида Ганцко. Развязка наступила в концовке: Симонс реализовал пенальти и оформил дубль, принеся победу "шпорам".

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



