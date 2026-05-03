Энрике оценил результат матча "ПСЖ" с "Лорьяном", который пропускал Сафонов

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике прокомментировал ничью в матче 32 тура Лиги 1 с "Лорьяном" (2:2).

"Хочу выделить игру "Лорьяна". Эта команда действительно стремится показать достойный футбол. У них очень смелый и решительный коллектив, поединок оказался тяжёлым. Однако я считаю, что мы заслужили победу.

Основной голкипер парижан Матвей Сафонов не принимал участия в поединке — ему был предоставлен отдых. Ворота команды защищал 19-летний Ренато Марин, для которого эта игра стала второй за "ПСЖ".Мы создали немало опасных моментов, которые могли привести к успеху, но дважды мяч попал в штангу. Придётся принять этот результат", — передаёт слова Энрике пресс-служба "ПСЖ".Голами в составе "Пари Сен-Жермен" отличились Ибраим Мбайе (6') и Уоррен Заир-Эмери (62'). За "Лорьян" забили Пабло Пажи (12') и Айегун Тосин (78').После 31 проведённого матча "ПСЖ" лидирует в турнирной таблице Лиги 1 с 70 очками в активе, опережая ближайшего преследователя, "Ланс", на 6 баллов.