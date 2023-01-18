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Канчельскис: сейчас такие цены на игроков, что 100 миллионов за Мудрика уже не считаются запредельной ценой

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Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис прокомментировал трансфер нападающего "Шахтера" Михаила Мудрика в "Челси" за 70+30 миллионов евро.
Фото: Getty Images
- Сейчас такие цены на игроков, что 100 миллионов уже не считаются какой-то запредельной ценой, бывают трансферы и дороже. Раньше считалась покупка за 10 миллионов чем-то невероятным, а сейчас и 15, и 20, и 50 миллионов не считаются деньгами, поэтому здесь ничего такого нет. Футбол уже давно стал бизнесом. И такие деньги не имеют значения как раньше. Почему наших футболистов не берут за такие деньги? Это зависит уже от самих клубов, которые интересуются футболистами. Плюс политическая ситуация сильно влияет и на футбол. Может быть, просто европейские клубы не могут договориться с нашими агентами, точных причин мы не знаем, - приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что 22-летний нападающий "Шахтера" и сборной Украины Михаил Мудрик перешел в английский "Челси". Сумма трансферной компенсации составила 70 миллионов евро, при этом она может вырасти до 100 миллионов евро за счет бонусов, зависящих от показанных футболистом результатов. Футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что высокая сумма трансферной компенсации за Мудрика обусловлена политическими моментами, поскольку владелец украинского "Шахтера" олигарх Ринат Ахметов заранее пообещал 25 миллионов евро из суммы этого трансфера передать на нужды ВСУ.

Агент Сафонов: олигарх Ахметов сразу объявил, что 25 миллионов евро с трансфера Мудрика отдаст Украине

Хиддинк: украинские игроки слабее российских по определению, европейские клубы не берут россиян из-за ситуации в мире


АПЛ Челси Шахтер Мудрик Канчельскис Зарубежные трансферы
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