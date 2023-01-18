- Почему такая большая сумма сделки? Эту сделку проводил лично Ахметов. Поэтому агенты получат какой-то свой процент. Но основной человек, кто получит эти деньги, и кто всё решал - это Ахметов. Он сразу объявил, что 25 миллионов евро отдаст на укрепление войск Украины. Тут какие-то свои моменты политические, - передает слова Сафонова Metaratings.ru.
Ранее стало известно, что 22-летний нападающий украинского "Шахтера" и сборной Украины Михаил Мудрик перешел в лондонский "Челси", сумма трансферной компенсации составила 70 миллионов евро и может вырасти еще на 30 миллионов евро за счет бонусов. В текущем сезоне на счету Мудрика 7 голов и 6 результативных передач в 12 матчах УПЛ, в 2022 году форвард принял участие в 8 матчах за сборную Украины, не отметившись результативными действиями.
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Агент Сафонов: олигарх Ахметов сразу объявил, что 25 миллионов евро с трансфера Мудрика отдаст Украине
Футбольный агент Алексей Сафонов высказал мнение о переходе нападающего украинского "Шахтера" Михаила Мудрика в лондонский "Челси".
Фото: ФК "Шахтер"