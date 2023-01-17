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Хиддинк: украинские игроки слабее российских по определению, европейские клубы не берут россиян из-за ситуации в мире

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Голландский экс-главный тренер сборной России Гус Хиддинк высказался о силе российских футболистов относительно украинских.
Фото: РИА Новости
- Украинские футболисты по определению не сильнее российских игроков, они слабее. Вы должны понять, что российских футболистов сейчас почти не берут в европейские клубы из-за происходящего в мире, - передает слова Хиддинка "РБ Спорт".

Ранее стало известно, что лондонский "Челси" оформил трансфер из донецкого "Шахтера" 22-летнего нападающего сборной Украины Михаила Мудрика, сумма трансферной компенсации составила 70 миллионов евро. В августе 2022 года "Челси" делал официальный запрос на выкуп полузащитника московского "Динамо" и сборной России Арсена Захаряна, однако переход не состоялся, поскольку стороны не смогли найти эффективный механизм гарантированной оплаты трансфера в условиях экономических санкций Великобритании по отношению к российским компаниям.


Сборная России Сборная Украины Хиддинк Российские трансферы
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